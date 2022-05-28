مستشار الكاظمي: العراق أمام نهضة شاملة

2022/05/28 | 19:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - نصار الحاجأشر المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، متغيرين اقتصاديين مهمين يمر بهما العراق وفيما أكد أن البلد أمام نهضة شاملة واضحة الطريق، بين أن الاقتصاد دخل مرحلة التكيف والتطور وإطلاق قواه الذاتية.وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"الاقتصاد العراقي دخل حالياً مرحلة تكيف وتطور وإطلاق لقواه الذاتية واستعداداته الكامنة المهمة بصورة إيجابية واعدة لم يسبق لها مثيل بعد مرحلة الركود الخطيرة التي عاشتها البلاد في عام جائحة كورونا 2020 والأشهر اللاحقة الماضية".وأضاف أن "العراق حالياً بين متغيرين مهمين، أولهما توافر عنصر التكيف السريع داخل المجتمع لاستقبال برامج التنمية والسير صوب الاستثمار المنتج والمحافظة على نمو مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي، والآخر هو ما متاح من قدرات كبيرة في قطاع الطاقة النفطية الذي هو بحاجة إلى تجديد متسارع لاستثماراته وعملياته بصورة متكاملة بين فعاليات الاستخراج وتطوير البنية التحتية التسويقية".ولفت إلى أن "المتغير الثاني يسارع من تعظيم دور قطاع الطاقة ورفع قدرات البلاد الإنتاجية من النفط الخام المصدر ليبلغ في غضون الأشهر القادمة إلى 6 ملايين برميل أي قرابة ضعف التصدير الحالي لتغذية تمويل حالة النمو المتسارع والمتنوع في الاقتصاد الوطني في مجالاته المهمة الأخرى المرتبطة بالتشغيل والنمو المرتفع في آن واحد".وأشار إلى أن "العراق أمام نهضة شاملة واضحة الطريق تتوفر مرتسماتها في برامج التنمية المعدة حالياً وتتطلب الإطلاق الفاعل لها، وهذان يقتضيان استقراراً سياسياً متسارعاً وتوجه مفاصل الدولة كافة نحو إطلاق تنفيذ خطة تنمية متناسقة تعمل على إشاعة الاستثمارات المشغلة للعمل والمنوعة للناتج المحلي الإجمالي وتنسجم مع رؤية العراق 2022 – 2032، الساعية إلى تحقيق معدل نمو في الدخل القومي لا يقل عن ضعف معدل نمو السكان".

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