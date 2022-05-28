الاستثمار النيابية تكشف عن مساع لتشريع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

2022/05/28 | 19:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، اليوم السبت، عن مساع لتشريع قانون (الشراكة مابين القطاع الخاص والعام) لرفع مستوى الاقتصاد العراقي.وأوضح عضو اللجنة أحمد سليم الكناني، في بيان، تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “قانون الشراكة مابين القطاع الخاص والعام، يعد من القوانين المهمة جداً في رفع مستوى الاقتصاد العراقي فهو معني بصيغة التعاقد […]

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