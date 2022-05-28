الحوادث مستمرة.. انقلاب صهريج محمل بالوقود على طريق الدولي بغداد-ديوانية (فيديو)

2022/05/28 | 19:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الديوانية

انقلب صهريج محمل بالوقود، اليوم السبت، على الطريق الدولي الرابط بين بغداد والديوانية ما تسبب بانقطاع الطريق.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، ان، صهريجا محملا بالوقود انقلب على الطريق الرابط الدولي بين بغداد والديوانية واشتعال النيران فيه.

وأضاف ان، الحادث تسبب بانقطاع الطريق الدولي السريع بالقرب من محافظة الديوانية.

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