2022/05/28 | 19:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_أربيل

أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، دانا جزا، اليوم السبت، أن مشكلة الإنسداد السياسي لن تحل باتفاق الكرد فقط.

وقال جزا في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الجزء الأكبر من الإنسداد السياسي سببه الخلاف داخل البيت الشيعي، وتحديدا بين التيار الصدري والإطار التنسيقي".

وأضاف أنه "لايجوز تحميل الكرد سبب الخلافات بين المكون الشيعي، لأن الاتفاق بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري سيحل الجزء الأكبر من المشكلة، وسيساهم بتشكيل الحكومة سريعا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب بارزاني بشأن الانسداد السياسي: سببه التنسيقي والتيار لا تقحموا الكرد بالأمر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب بارزاني بشأن الانسداد السياسي: سببه التنسيقي والتيار لا تقحموا الكرد بالأمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).