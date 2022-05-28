2022/05/28 | 20:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر وصول نائب رئيس الجُمهوريَّة الإسلامية في إيران ورئيس منظمة حماية البيئة علي سلاجقة الى العاصمة العراقية بغداد

ظهرت المقالة وصول نائب الرئيس الايراني الى بغداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول نائب الرئيس الايراني الى بغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول نائب الرئيس الايراني الى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).