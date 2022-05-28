مصرع وإصابة مدنيين بحادث سير شرقي ديالى

2022/05/28 | 20:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم السبت، بمصرع وإصابة 7 مدنيين بحادث سير على طريق مندلي – بلدروز، شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة خبر برس (واخ)، إن “ثلاثة مدنيين لقوا مصرعهم، وأصيب أربعة آخرين بجروح، جرّاء تصادم عجلتين على طريق مندلي – بلدروز شرق مدينة بعقوبة، قرب منطقة الجسر التابعة لناحية مندلي.

واضاف أن “الضحايا تم نقلهم إلى الطب العدلي، فيما نُقل المصابون الى مستشفى قريب، بينما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة”.

ويشهد طريق مندلي – بلدروز حوادث سير مستمرة، بسبب فوضى السير والتنظيم، وتضرّره جرّاء غياب عمليات التأهيل والإعمار.

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