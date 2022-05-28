"هدد باغتصاب فتيات وقتلهن".. "مؤشرات مسبقة" في منشورات منفذ هجوم تكساس

2022/05/28 | 20:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير لشبكة "سي أن أن" أن مهاجم المدرسة الابتدائية في تكساس، سلفادور راموس، عرض بندقية اشتراها، خلال بث مباشر على الإنترنت، وهدد بإطلاق النار على المدارس، وقال لفتيات إنه سيغتصبهن.

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