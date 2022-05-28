تسببوا في قطع شارع.. اعتقال 3 أشخاط قاموا “بالتفحيط” لعجلاتهم بنينوى

2022/05/28 | 20:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باعتقال 3 أشخاط قاموا “بالتفحيط” لعجلاتهم على الشارع العام بنينوى، مما تسبب بقطع الطريق المؤدي للجسر الثالث.وأبلغ المصدر، وكالة ايرث نيوز، أن “جهاز الأمن الوطني في نينوى اعتقل 3 شباب انتشر لهم مقطع فيديو وهم يقومون بالتفحيط بالشارع العام وقطع الطريق المؤدي للجسر الثالث دون مراعاة […]

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اعتقال 3 أشخاط قاموا “بالتفحيط” لعجلاتهم بنينوى أولاً على ايرث نيوز.

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