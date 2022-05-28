مساع لتشريع قانون الشراكة ما بين القطاع الخاص والعام

2022/05/28 | 20:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا القانون سيحافظ على العلاقة ما بين القطاعين (العام- والخاص) من ناحية التشغيل والإدارة والتمويل.

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