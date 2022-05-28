سعر صرف الدولار لــــ يوم السبت مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد

2022/05/28 | 20:23 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

ارتفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم السبت، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

واقفلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد على 148200 دينار عراقي.

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 148175 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

وانخفضت اسعار البيع والشراء في محال الصير...

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