وصول نائب ابراهيم رئيسي الى بغداد

2022/05/28 | 20:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن وصول نائب الرئيس الإيراني إلى بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "نائب رئيس الجُمهوريَّة الإسلامية في إيران ورئيس منظمة حماية البيئة علي سلاجقة وصل الى العاصمة العراقية بغداد".

وفي وقت سابق قال إعلام الخارجية في بيان تلقته (بغداد اليوم) "يُهديكم المكتب الإعلاميّ في وزارة الخارجيَّة أطيب التحايا، ويدعوكم للحُضُور يوم غد الأحد في تمام الساعة 9:30 صباحاً إلى مقرِّ الوزارة؛ لتغطية المباحثات والتصريح الصحفيّ لوزير الخارجيَّة فؤاد حسين ونائب رئيس الجُمهوريَّة ورئيس منظمة حماية البيئة الإيرانيّ علي سلاجقة".

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