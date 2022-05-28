2022/05/28 | 20:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسعود البارزاني وماكرون يبحثان الوضع السياسي في العراق وكردستان النفط: نسعى لجذب المستثمرين الفرنسيين بهدف تصدير 8 ملايين برميل يومياً اربيل – فريد حسن أكد وزير النفط احسان اسماعيل أنه يزور فرنسا في محاولة لتأمين مزيد من الاستثمارات في مجالات النفط والطاقة في العراق.وقال (لدينا صناعة نفطية ضخمة ونريد المزيد من الأطراف الفاعلة والمزيد من […]

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