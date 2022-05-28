2022/05/28 | 20:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فلسطين ترحّب بتشريع قانون تجريم التطبيع الصدر يدعو إلى إقرار مشروع الأمن الغذائي رام الله – الزمان بغداد – قصي منذر رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بقرار مجلس النواب تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.وأكد فتوح أن (هذا الموقف المشرف ليس بغريب على العراق الشقيق المشهود له تاريخيا بمواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني طيلة […]

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