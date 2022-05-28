2022/05/28 | 20:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موظّفو الإختصاصات الطبية والساندة يطالبون بصرف رواتبهم بغداد – ياسين ياس شكا موظفو الاختصاصات الطبية والساندة المعينون في المؤسسات الصحية من تأخر صرف رواتبهم .وقالوا في تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي ان (موظفي الاختصاصات الساندة من اصحاب التعيينات الجديدة في وزارة الصحة استنادا الى كتاب مجلس الخدمة الاتحادي ذي العدد 3085 في 21 كانون […]

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