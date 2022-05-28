“محنة شديدة” تتعرض لها وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج

2022/05/28 | 20:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

كشفت وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، اليوم السبت، أنها تتعرض وأسرتها لـ”محنة شديدة” بعد اتهام إبنها ومثوله أمام القضاء الأمريكي بتهمة قتل مواطنين أمريكيين.

وقالت الوزير المصرية، في منشور على فيس بوك، تابعته خبر برس (واخ) “أنا وأسرتي نتعرض لمحنه شديدة، ونمر بوقت عصيب على إثر اتهام إبنى بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا الإتهام منظور أمام محكمة أمريكية، ولم يصدر به حكماً قاطعاً حتى الآن”.

وأضافت أن “قيامي بواجباتي كوزير في الحكومة المصرية، لا يتعارض إطلاقاً مع كوني أم مؤمنة تواجه بشجاعة محنة إبنها، وإنه مهما كانت العواقب، فإنني كوزير أتحمّل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبي ومقتضيات العمل به، وأفرق بشكل واضح بين ما هو شخصي وما هو عام”.

وطلبت، بصفتها أماً، من جميع المتابعين “الدعاء لها ولأسرتها في هذه المحنة، وولإبنها (رامي) وللضحايا الذين لقوا ربهم”.

كما دعت وسائل الإعلام الى “تحرى الدقّة فيما ينشر، وأن تراعي الصدق والإنسانية في تعاملها مع تلك المحنه التي ألمّت بأسرة مصرية، تنتظر حكماً لا يزال في علم الغيب وفى ضمير القاضي به”.

واتهم القضاء الأمريكي نجل الوزيرة المصرية بقتل مواطنين أمريكيين في الولايات المتحدة، فيما يمثل إبنها، حالياً، أمام القضاء للبت بالحكم.

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