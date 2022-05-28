مستشار الكاظمي: العراق أمام نهضة شاملة.. والإقتصاد دخل مرحلة التكيّف والتطور

2022/05/28 | 20:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أشّر المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، متغيرين اقتصاديين مهمين يمر بهما العراق.



وفيما أكد أن البلد أمام نهضة شاملة واضحة الطريق، بيّن أن الإقتصاد دخل مرحلة التكيف والتطور وإطلاق قواه الذاتية.

وقال صالح، لوكالة خبر برس (واخ) إن”الإقتصاد العراقي دخل حالياً مرحلة تكيف وتطور وإطلاق لقواه الذاتية واستعداداته الكامنة المهمة بصورة إيجابية واعدة لم يسبق لها مثيل بعد مرحلة الركود الخطيرة التي عاشتها البلاد في عام جائحة كورونا 2020 والأشهر اللاحقة الماضية”.

وأضاف أن “العراق حالياً بين متغيرين مهمين، أولهما توافر عنصر التكيف السريع داخل المجتمع، لإستقبال برامج التنمية والسير صوب الإستثمار المنتج والمحافظة على نمو مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي، والآخر هو ما متاح من قدرات كبيرة في قطاع الطاقة النفطية الذي هو بحاجة إلى تجديد متسارع لإستثماراته وعملياته بصورة متكاملة بين فعاليات الاستخراج وتطوير البنية التحتية التسويقية”.

ولفت إلى أن “المتغير الثاني يسارع من تعظيم دور قطاع الطاقة ورفع قدرات البلاد الإنتاجية من النفط الخام المصدر، ليبلغ في غضون الأشهر المقبلة إلى 6 ملايين برميل، أي قرابة ضعف التصدير الحالي، لتغذية تمويل حالة النمو المتسارع والمتنوع في الاقتصاد الوطني في مجالاته المهمة الأخرى المرتبطة بالتشغيل والنمو المرتفع في آن واحد”.

وأشار إلى أن “العراق أمام نهضة شاملة واضحة الطريق تتوفر مرتسماتها في برامج التنمية المعدة حالياً، وتتطلب الإطلاق الفاعل لها، وهذان يقتضيان استقراراً سياسياً متسارعاً وتوجه مفاصل الدولة كافة نحو إطلاق تنفيذ خطة تنمية متناسقة تعمل على إشاعة الاستثمارات المشغلة للعمل، والمنوعة للناتج المحلي الإجمالي وتنسجم مع رؤية العراق 2022 – 2032، الساعية إلى تحقيق معدل نمو في الدخل القومي لا يقل عن ضعف معدل نمو السكان”.

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