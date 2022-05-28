الحشد يطيح بأحد عناصر “داعش” في الموصل

2022/05/28 | 20:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، اعتقال أحد عناصر تنظيم داعش في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "من خلال الجهد الاستخباري الحثيث والمبذول من قبل مفارز معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي للقضاء على العصابات الإرهابية وبعملية استباقية خاطفة، اسفرت عن القاء القبض على احد عناصر فلول “داعش” الإرهابي المدعو ( ع.



س.



ر) في مركز مدينة الموصل".

وبينت، أن العملية تمت "بناءً على معلومات استخباريه دقيقة ووفقا لأحكام الماده الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

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