ركزت على سلامة المسافرين في اليمن.. اختتام جولة مباحثات في الأردن

2022/05/28 | 20:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، جولة أوليّة من النقاشات المغلقة بين طرفي النزاع في العاصمة الأردنية، عمّان، لفتح طرق رئيسية في محافظة تعز، جنوبي اليمن، ومحافظات أخرى بموجب اتفاق الهدنة الذي أُبرِمَ بوساطة أممية.

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