2022/05/28 | 20:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قوات الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق المادة 4 (إرهاب) في كركوك وسامراء.وذكر بيان للقوات، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “ضمن الجهود الامنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في القاء القبض على المطلوبين بقضايا الارهاب وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل ، تمكّنت قوة من الفوج الثاني […]

ظهرت المقالة في كركوك وسامراء..



القبض على مطلوبين اثنين وفق المادة 4 إرهاب أولاً على ايرث نيوز.

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