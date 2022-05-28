كربلاء.. مواطنون في قضاء الحسينية يشكون من محاولات للاستيلاء على أراضيهم

2022/05/28 | 20:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أن المتنفذين جلبوا معهم بعض الاليات في محاولة للاستيلاء على الأراضي.

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