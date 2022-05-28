2022/05/28 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_فُتوح مصر تدعونى للمشاركةفى كتاب الوطن ..



كيف لا أُلبى ؟! ---------------------------------------------------لقد أرسلت مصر ، لى دعوة رسمية ، شعبية ، ووطنية ، لأتجاوز دور الشاهد السلبى ، والمتفرج الذى يصفق ، والمتلقى الذى يومىء برأسه بالموافقة ، والتأييد .



أرسلت مصر دعوتها ، لأن أشارك فى تعديل ، وتحديث دستور الوطن .



دعوة لأن يكون لى ، حق الرأى فى كتاب الحكم ، الذى يحكمنى .



والدعوة مفتوحة لى ، ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تدعونى للمشاركة فى كتاب الوطن .. كيف لا ألبى ؟!. - محمد فُتوح) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تدعونى للمشاركة فى كتاب الوطن .. كيف لا ألبى ؟!. - محمد فُتوح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).