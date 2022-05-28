البرلمان يحدد انعقاد جلسته المقبلة

2022/05/28 | 20:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحية طيبة تعقد الجلسة المقبلة الساعة العاشرة من يوم الثلاثاء الموافق ٣١ /٥ /٢٠٢٢ مع التقدير الدائرة الإعلامية

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