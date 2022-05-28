3 أطعمة تجعل الذاكرة ضعيفة

2022/05/28 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

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التغذية الصحية ضرورية لمد الجسم بما يكفي من الطاقة، وللوقاية من العديد من الأمراض مثل داء السكري.

وقالت صحيفة "إلكونفيدينسيال" (Elconfidencial) الإسبانية إن الطبيبة النفسية في مجال التغذية أوما نايدو، وهي أستاذة في كلية الطب بجامعة هارفارد ومؤلفة كتاب "هذا ما يكشفه طعامك عن دماغك"، كشفت كيف يمكن للبكتيريا المعوية أن تحفز عمليات التمثيل الغذائي والتهاب الدماغ، وكيف يؤثر ذلك على التركيز والذاكرة، ويمكن حتى أن يؤدي إلى مرض عقلي.

لهذا السبب، يوصى بتجنب أو تقليل تناول 3 أطعمة لمنع تفاقم مشاكل الذاكرة والتركيز وتعزيز صحة الدماغ:

السكريات المضافة

أول هذه الأطعمة هي السكريات المضافة.



ومع أن الغلوكوز ضروري لوظيفة الدماغ السليمة، إلا أن اتباع نظام غذائي عالي السكر يمكن أن يؤدي إلى زيادة الغلوكوز في الدماغ، وهو ما ربطته الدراسات بقلة اللدونة في الحُصين، وهو الجزء المسؤول عن التحكم في الذاكرة.

وتوصي جمعية القلب الأميركية بأن لا تستهلك النساء أكثر من 25 غراما من السكر المضاف يوميًا، مقابل 36 غراما للرجال.

الأطعمة المقلية

شددت الصحيفة على ضرورة الحد من استهلاك البطاطا المقلية وشرائح اللحم بالبقسماط وغيرهما من الأطعمة المقلية، لأنها مضرة بالأوعية الدموية التي تزود الدماغ بالدم، مما يؤثر على عملية التعلم والذاكرة.

وفقًا لدراسة حديثة، يمكن أن يؤدي استهلاك الأطعمة المقلية إلى الإصابة بالاكتئاب.

من جانبها، توصي نايدو بأنه "إذا كنت تتناول الأطعمة المقلية كل يوم، يُستحسن تقليل الاستهلاك إلى مرة واحدة في الأسبوع.



وإذا كانت عادة أسبوعية، فحاول تطبيقها مرة واحدة فقط في الشهر".

الدقيق المكرر

أوردت الصحيفة أن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، مثل الخبز أو المعكرونة أو أي معجنات أخرى مصنوعة من الدقيق المكرر، مضرة بالصحة مثل السكريات المضافة.



وعلى الرغم من أن طعمها ليس حلوا، فإن الجسم يعالجها بالطريقة نفسها.

لهذا السبب عليك أن تراهن على الكربوهيدرات "الأفضل جودة" التي تكون مصنوعة من الحبوب الكاملة، والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، بالإضافة إلى تلك التي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض (مثل الخضار والفواكه والحمص والعدس وغيرها).

بهذه الطريقة، ستكون فرصة الإصابة بالاكتئاب أقل بكثير.

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