رسميا.. الاتحاد الوطني الكردستاني يسمي بافل طالباني رئيساً له

2022/05/28 | 21:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني،

السبت، تسمية بافل طالباني رئيساً

للحزب بعد أن كانت الرئاسة مشتركة بينه

وبين لاهور شيخ جنكي.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الوطني "PUK

media" في بيان صحفي, أنه "بعد اختياره

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