القبض على 3 أشخاص ينوون تنفيذ “دكة عشائرية” غربي بغداد

2022/05/28 | 21:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باعتقال 3 أشخاص ينوون تنفيذ “دكة عشائرية” في منطقة الحربة غربي العاصمة بغداد.د وأبلغ المصدر، وكالة ايرث نيوز، أن “معلومات أفادت بوجود مجموعة تنوي القيام بدكة عشائرية ضمن منطقة الحرية، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل وتطويق المكان ونصب سيطرات تم محاصرة عجلة بداخلها ٣ اشخاص والقبض […]

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