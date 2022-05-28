العثور على حوالي 60 قطة بين مجمدة ومدفونة في أحد المنازل بفرنسا

2022/05/28 | 21:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية بأن أصحاب منزل بمدينة لوار وسط شرق فرنسا، وبعد طردهم للمستأجرين، عثروا على حوالي 60 قطة بين مجمدة أو مدفونة في المنزل، وذكرت الصحيفة أن المستأجرين يعانون من مشاكل نفسية ويعيشون مع العديد من الحيوانات في ظروف صحية يرثى لها، قد طردوا من المنزل مؤخرا.وقالت الصحيفة إنه تم […]

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