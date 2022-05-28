مجلس النواب يحدد الثلاثاء موعداً لجلسته

2022/05/28 | 21:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

حدّد مجلس النواب، اليوم السبت، موعد انعقاد جلسته.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إن “الجلسة المقبلة ستعقد الساعة العاشرة من يوم الثلاثاء الموافق 31/ 5/ 2022”.

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