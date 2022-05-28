حين تسبق العين الشهية - عذري مازغ

2022/05/28 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عذري_مازغ "سبقت عينه شهيته"، هذا المثل يتناسب تماما مع قوى الناتو في حربهم ضد روسيا، فرحوا بالإنتصار قبل تحقيقه واليوم تتوارد الأخبار لتؤكد أمورا كثيرة لم تكن مجدية، بدأ التهور الأوربي ينحبس ويلملم جراح رصاصاته على قدميه، هم قلة قليلة من الخبراء الاوربيون خصوصا الإقتصاديون هم من نبهوا بأن العقوبات الاقتصادية ضد روسيا غير مجدية وأنها رصاص على القدمين، في بداية الحرب فسر أحد الفرنسيين برسوم تأثير الحرب الاقتص ......





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