2022/05/28 | 21:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HMyJ_myR5gc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مداهمة الأمن الغذائي وسلب لقمة عيش العراقيين من أفواههم | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مداهمة الأمن الغذائي وسلب لقمة عيش العراقيين من أفواههم | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).