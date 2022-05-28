2022/05/28 | 21:40 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واسط.. ورشة عمل لتقييم الأوليات الوطنية وأهميتها في مكافحة الفساد) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 67bifcz6AAQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واسط.. ورشة عمل لتقييم الأوليات الوطنية وأهميتها في مكافحة الفساد) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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