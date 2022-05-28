الحشد الشعبي يؤمن حصاد الحنطة بالانتشار في 11 مقاطعة زراعية بمحافظة ديالى

2022/05/28 | 21:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، السبت، عن مضاعفة خطة الانتشار في 11 مقاطعة زراعية بديالى بشكل عاجل.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي ضاعف خطة الانتشار الامني في 11 مقاطعة زراعية في مناطق شمال وشمال شرق ديالى بشكل […]

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