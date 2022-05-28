2022/05/28 | 21:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عاود المنتخب الوطني العراقي بكرة السلة فوزه على المنتخب الاردني ضمن المعسكر التدريبي الحالي في المملكة الاردنية الهاشمية.وانتهت المباراة بنتيجة (81-69) لصالح اسود الرافدين.وجاءت المباراة ضمن المعسكر التدريبي الحالي في المملكة الاردنية الهاشمية عمان و ذلك استعداداً قبل الدخول في غمار البطولة الاسيوية و التي ستقام في فلسطين مطلع الشهر المقبل.[…]

ظهرت المقالة وطني السلة ينجح في اختباره الودي الثاني أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وطني السلة ينجح في اختباره الودي الثاني) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وطني السلة ينجح في اختباره الودي الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).