اطفاء الموانئ تسيطر على حريق كبير نشب في احدى مناطق المعقل وسط البصرة

2022/05/28 | 21:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت فرق الاطفاء التابعة الى الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم السبت، من السيطرة على حريق كبير نشب في إحدى مناطق المعقل وسط البصرة .وقال المدير العام للشركة الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز: إن “ملاكات الاطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب في الحشائش والأحراش الموجودة قريبا من […]

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