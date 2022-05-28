نصائح تهمك للتخلص من الصداع الناجم عن ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم

2022/05/28 | 21:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن للشخص أن يعالج الصداع.

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