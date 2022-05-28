ايران تزيح الستار عن قاعدة في باطن الأرض للطائرات المسيرة

2022/05/28 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

كشف الجيش الإيراني النقاب عن صور لقاعدة تحت الأرض مليئة بطائرات عسكرية مسيرة بعضها قادر على حمل صواريخ.

وعرض التلفزيون الرسمي لقطات للطائرات مصطفة في نفق قال إنه يقع في قلب جبال زاغروس.

تم تصوير رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، الجنرال محمد باقري، وهو يقوم بجولة في القاعدة برفقة القائد العام للجيش الإيراني، الجنرال عبد الرحيم موسوي.

وكان الجيش الإيراني كشف عن عدة مواقع صواريخ وطائرات بدون طيار تحت الأرض في السنوات الأخيرة.

وحدد تقرير التلفزيون الرسمي نوعية طائرتين من الطائرات المسيرة وهما من طراز "أبابيل 5" و"فطرس"، قائلا إنهما قادرتان على حمل صواريخ.

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