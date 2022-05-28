تأخر انطلاق مباراة ريال مدريد وليفربول لأسباب أمنية

2022/05/28 | 22:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حين نقلت وكالة أسوشيتد برس عن وقوع حالات متفرقة من عنف مشجعي كرة القدم الذين كان بعضهم لا يحمل تذاكر على ما يبدو، واخترقوا الأمن وحاولوا الدخول إلى استاد دو فرانس، حيث يقام الـ(تشامبيونزليغ) بين ليفربول وريال مدريد مساء السبت.

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