مدير هيئة التفتيش ل(واخ):المنتجات النفطية تعلن ضبط خزانات وصهاريج معدة للتهريب

2022/05/28 | 22:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – خاص

كشفت هيئة التفتيش التابعة الى شركة توزيع المنتجات النفطية ، اليوم السبت ، عن ضبط خزاناتوصهاريج معدة للتهريب “.

وقال مدير الهيئة احسان موسى في تصريح لوكالة “خبر برس”(واخ): ان شركة توزيع المنتجات النفطيةوبالتعاون مع جهاز الامن الوطني تم ضبط كراج في حي الرسالة يحتوي على ثلاث خزانات سعة 36 الف لتر “.

واضاف “ تم ضبط ايضا صهاريج اثنين سعة 36 الف لتر تحتوي على منتوج نفطي ابيض وتم ضبطالكراج ومصادرته “.

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