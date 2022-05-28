مصور ملكي يكشف لـCNN ما يعنيه العمل قرب ملكة بريطانيا وما لا يعلمه الجمهور عنها

2022/05/28 | 22:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل أسبوع على بدء احتفالات اليوبيل البلاتيني لتربع الملكة إليزابيث على عرش المملكة المتحدة، كان لـCNN لقاءً مع المصور الملكي الذي وثّق بعضًا من أبرز المحطات التاريخية في عهد الملكة.

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