2022/05/28 | 22:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر محافظ بابل الجديد علي وعد علاوي الدليمي ” مدير ضريبة بابل سابقا” سيتسلم مهام منصبه رسميا يوم غد الاحد

ظهرت المقالة رسميا..



محافظ بابل سيستلم مهامه يوم غد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميا.. محافظ بابل سيستلم مهامه يوم غد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميا.. محافظ بابل سيستلم مهامه يوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).