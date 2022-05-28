مرشح اليسار يتقدم في استطلاعات الرأي / كولومبيا.. تحقيق التحوّل ممكن - رشيد غويلب

2022/05/28 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب ستجري اليوم 29 أيار الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في كولومبيا.



ويسود التوتر الشديد، وتتزايد التحذيرات من عنف اليمين والمخالفات الانتخابية.



وبالمقابل هناك احتياطات أمنية شديدة خلال الحملة الانتخابية، عكسها ظهور غوستاف بيترو، مرشح تحالف اليسار “الميثاق التاريخي”، وزميلته فرانسيا ماركيز، المرشحة لمنصب نائب الرئيس، وهما محاطان من قبل رجال يرتدون دروع مكافحة الشغب وسترات واقية من الرصاص.



لقد شهدت س ......





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