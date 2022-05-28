2022/05/28 | 22:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VdOni84QOoA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البارتي واليكتي.. وماذا عن رئاسة الجمهورية؟ في #تحت_الملاحظة مع حيدر) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البارتي واليكتي.. وماذا عن رئاسة الجمهورية؟ في #تحت_الملاحظة مع حيدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).