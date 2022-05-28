2022/05/28 | 22:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wDRnUxAy4bs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مضايف أهلنا مع أبو معمر والضيوف: محمد المشهداني - علي مراد – مصطفى الفهد - خليل النانه) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مضايف أهلنا مع أبو معمر والضيوف: محمد المشهداني - علي مراد – مصطفى الفهد - خليل النانه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).