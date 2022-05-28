أعمال الشغب تتسبب بتأجيل جديد لنهائي الابطال (صور)

2022/05/28 | 22:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قرر يويفا تأجيل انطلاق المباراة، 15 دقيقة أخرى، لتنطلق في تمام الساعة الـ10:30 بتوقيت بغداد.

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