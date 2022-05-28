ريال مدريد وليفربول.. مقاطع فيديو ترصد اقتحام مشجعين أسوار الملعب

2022/05/28 | 22:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تظهر بعض المشجعين وهم يقتحمون أسوار ملعب "استاد دو فرانس" في باريس.

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