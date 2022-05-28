رئيس الشيشان يهدد: بولندا ستصبح دولة منسية

2022/05/28 | 22:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… هدد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، بولندا بأنها إذا “لم تتوقف عن النباح” فستصبح منسية.وقال قديروف: “بغض النظر عن صخب وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية بشأن المحاولات الفاشلة المزعومة للقوات الروسية للسيطرة على دونباس، فإن الوضع على أرض الواقع هو عكس ذلك تماما.ومع ذلك، في مجال المعلومات، هناك من كان حتى […]

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