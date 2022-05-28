2022/05/28 | 22:50 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sy3qmoOXOmw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القوى السياسية متمسكة بمواقفها بين "الأغلبية والتوافقية") نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القوى السياسية متمسكة بمواقفها بين "الأغلبية والتوافقية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).