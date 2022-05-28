2022/05/28 | 22:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CCsK0xasFxQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قرية الحاج فنجان.. معاناة خدمية والأهالي يناشدون الجهات المختصة | تقرير محمد العيداني) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قرية الحاج فنجان.. معاناة خدمية والأهالي يناشدون الجهات المختصة | تقرير محمد العيداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).