انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد

2022/05/28 | 22:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعانطلقت، مساء اليوم السبت، مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد.وأعلن مذيع استاد فرنسا في باريس، اليوم السبت، تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول وريال مدريد لبعض الدقائق لأسباب أمنية.وقال المذيع داخل الملعب قبل ربع ساعة من الموعد المفترض لركلة البداية 19:00 بتوقيت جرينتش "يجب تأجيل بداية المباراة لبعض الدقائق لأسباب أمنية".وأضاف المذيع أن تقرر التأجيل بسبب وجود تأخير في دخول بعض المشجعين إلى مدرجات الملعب في العاصمة الفرنسية.وذكرت شبكة (بي.إن سبورتس) التلفزيونية أن تأجيل بداية المباراة سيكون لمدة 15 دقيقة.

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