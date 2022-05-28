هل يستطيع العراق ان يزيح عرش السعودية كأكبر منتج للنفط؟

2022/05/28 | 23:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة ياسمين الشافي

صرح وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار ، الأسبوع الماضي ، أن البلاد تهدف إلى زيادة إنتاجها من النفط الخام إلى 6 ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2027، ولكن مع استمرار أسعار النفط عند مستويات داعمة للمنتجين ، يطرح هذا البيان الأخير ثلاثة أسئلة رئيسية: هل يمكن فعل ذلك ؛ هل يمكن عمل المزيد ؛ وهل يتم ذلك؟

اجاب تقرير "Oil prices” الذي ترجمته (بغداد اليوم)، بنعم، وقال :"وفقًا لأرقام إدارة معلومات الطاقة - يمتلك العراق ما يقدر بنحو 145 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة (ما يقرب من 18٪؜ من إجمالي الشرق الأوسط ، وحوالي 9٪؜ من احتياطيات العالم).



وتنتج حاليًا حوالي 4.1 - 4.2 مليون برميل يوميًا ، مقارنة بحصة أوبك في أبريل البالغة 4.414 مليون برميل يوميًا ، ومن المقرر أن تزيد حصتها إلى 4.5 مليون برميل يوميًا في حزيران"

واضاف انه "على الرغم من أن العراق لا يتمكن حاليًا إلا من إنتاج حوالي 4.1-4.3 مليون برميل يوميًا ، إلا أن هذا النقص يُعزى إلى حد كبير إلى انقطاع الحقول في الجنوب لأسباب تتعلق بالصيانة ، وعلى الأخص توقف حقل (غرب القرنة 2) البالغ 400 ألف برميل يوميًا لمدة 12 يومًا من الصيانة ، والتطوير العمل الجاري على البنية التحتية للتصدير"

وفقًا لأرقام أوبك.



فأنه "ومن عام 2015 إلى عام 2020 ، تم إعادة ترميز إنتاج العراق من النفط الخام بشكل متكرر بأكثر من 4.5 مليون برميل يوميًا ، وكان أعلى إنتاج شهري له 4.83 مليون برميل يوميًا في كانون الاول 2016"

وتابع التقرير انه "على المدى القصير نسبيًا - وبالتأكيد قبل نهاية عام 2027 ، يبدو أن هناك بالتأكيد مجالًا لزيادة إنتاج النفط الخام من عدة حقول في العراق - مع التركيز على تلك الموجودة في الجنوب ، نظرًا للصعوبات المستمرة في إقليم كردستان - والكثير من العمل لمشاريع البناء المكلفة والمستغرق للوقت للبنية التحتية النفطية الأساسية للبلاد.



في آب الماضي ، وافق العراق على خطط لتمكين بريتش بيتروليوم البريطانية من فصل عملياتها في حقل نفط الرميلة العملاق من خلال إنشاء شركة البصرة للطاقة المحدودة التي ستمتلك حصة بريتيش بيتروليوم في الموقع وتكون مملوكة بشكل مشترك لشركة البترول الوطنية الصينية".

ووضح ان هذا "من المتوقع أن يطلق خطًا جديدًا كبيرًا من التمويل للحقل ، الذي كان ينتج حوالي 1.4-1.5 مليون برميل في اليوم لسنوات عديدة .



حيث يهدف الى انتاج 2.1 مليون برميل في اليوم"

كما هو الحال مع الغالبية العظمى من حقول النفط العراقية في الشمال والجنوب ، تظل تكلفة رفع النفط هي الأدنى في العالم بحوالي 2-3 دولار أمريكي للبرميل ، على قدم المساواة مع المملكة العربية السعودية.

ولفت التقرير انه "يمكن أن تُعزى الزيادات الأخيرة في إنتاج النفط الخام في الرميلة إلى التحسينات التي أدخلتها بريتش بيتروليوم و شركة البترول الصينية الوطنية ، بما في ذلك تجديد محطة معالجة المياه كرمة علي.



هذا قادر الآن على معالجة ما يصل إلى 1.3-1.4 مليون برميل في اليوم من مياه النهر، مما يسمح باستخراج أكبر للنفط من خزان مشرف بالحقل.



ووفقًا لأرقام الصناعة، يحتاج حقل الرميلة إلى حوالي 1.4 برميل من المياه لكل برميل نفط يتم إنتاجه من شمال الحقل، بينما يتطلب خزان مشرف في الجنوب معدلات ضخ مياه أعلى بكثير لدعم الإنتاج".

ووضح :"كما دعمت منشأة القرمط وستواصل دعم الزيادات في إنتاج النفط الخام في حقل الزبير الملحق ، والذي تديره بشكل أساسي شركة ENI- بالإضافة إلى KOGAS والشركاء العراقيين)، حيث يذهب حوالي 14٪؜ من المياه من محطة معالجة المياه كرمة علي الى الزبير.



مع هدف مبدئي قدره 201 ألف برميل يوميًا ، ينتج الزبير الآن حوالي 360 ألف برميل يوميًا ، ومن المقرر أن يتلقى دفعة أخرى من بناء محطة طاقة 380 ميجاوات.



ومن المرجح أن تؤدي هذه التطورات إلى زيادة إنتاج النفط إلى حوالي 600 ألف برميل في اليوم ، وهناك مجال آخر لزيادات كبيرة في الإنتاج ، بالنظر إلى هدف الاستقرار الأولي للزبير عند 1.2 مليون برميل في اليوم".

واشار التقرير الى ان "وزارة النفط العراقية مارست ضغوطا في الأسابيع الأخيرة على مطوري عدة حقول في محافظة ذي قار ، أبرزها الغراف والناصرية.



في سياق هدف إنتاج النفط الخام البالغ 6 ملايين برميل يوميًا ، كما دعت وزارة النفط اليابانية Japex إلى تسريع عملها لزيادة الإنتاج عند مليار + برميل من احتياطيات النفط في حقل الغراف ، ارتفاعًا من 90.000 برميل يوميًا إلى 230.000 برميل يوميًا على الأقل.وكان هذا هو الرقم الأصلي للهدف ، بعد بلوغ الهدف الأولي البالغ 35 ألف برميل في اليوم.



كحافز ، فإن التقدم الجيد في الغراف سينظر إليه بشكل إيجابي من قبل وزارة النفط العراقية في منح عقود تطوير مواتية لحقل نفط الناصرية القريب الذي تبلغ مساحته 4.36 مليار برميل"

وبين ان "هذه الزيادات ، على الرغم من أنها ستسمح للعراق بتحقيق هدفه البالغ 6 ملايين برميل في اليوم ، فإنها تتضاءل إلى حد ما عند النظر في السؤال الثاني: هل يمكن عمل المزيد؟ الجواب هنا ، مرة أخرى ، هو نعم.



في عام 2013 ، أطلق العراق "إستراتيجية الطاقة الوطنية المتكاملة"، والتي صاغت ملامح إنتاج النفط الثلاثة المستقبلية للعراق.



كان السيناريو الأفضل هو زيادة قدرة إنتاج النفط الخام إلى 13 مليون برميل يوميًا (في تلك المرحلة بحلول عام 2017)، لتبلغ ذروتها عند هذا المستوى حتى عام 2023 ، ثم تنخفض أخيرًا تدريجيًا إلى حوالي 10 مليون برميل يوميًا لفترة طويلة مستدامة.



بعد ذلك.



كان سيناريو الإنتاج متوسط ​​المدى للعراق أن يصل إلى 9 ملايين برميل يوميًا (في تلك المرحلة بحلول عام 2020) ، وكان السيناريو الأسوأ هو أن يصل الإنتاج إلى 6 ملايين برميل يوميًا (في تلك المرحلة بحلول عام 2020)".

وفقًا لتقرير أصدرته وكالة الطاقة الدولية ، فإن "دراسة تفصيلية عام 1997 من قبل شركة النفط والغاز المحترمة "Petrolog "، قد قدمت بالفعل أرقامًا تتماشى مع تصريحات وزارة النفط العراقية" .



مضيفاً أن "موارد البلاد غير المكتشفة تصل إلى حوالي 215 مليار برميل.



حتى باستخدام الأرقام الأكثر تحفظًا ، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية في 2012/2013 ، كان العراق قد أنتج في ذلك الوقت حوالي 15٪؜ فقط من موارده النفطية القابلة للاستخراج، مقارنة بـ 23٪؜ للشرق الأوسط ككل ، والمزيد من الاستكشافات و كان التطور هو: "انه من المرجح أن يضيف بشكل كبير إلى رقم الاحتياطيات المؤكدة على مدى العقود المقبلة ، لا سيما بالنظر إلى معدل النجاح المرتفع لآفاق الحفر في العراق."

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