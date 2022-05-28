محمد بن زايد يستقبل رئيسي وزراء مصر والأردن قبيل الإعلان عن الشراكة الصناعية الثلاثية

2022/05/28 | 23:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، السبت، رئيسي وزراء مصر والأردن، للإعلان عن "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" بين الدول الثلاث التي ستعلن تفاصيلها الأحد.

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